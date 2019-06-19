Samsun'u gezdiler

Yapılan açıklamada, " Sungurlu İmam Hatip Ortaokulu olarak bu sene de öğrencilerimizle mezuniyet gezisinde Samsun‘u gezdik. Rabbim tüm gençlerimizi vatanına, milletine ve dinine sahip çıkan ve bunları yüceltmek için tüm imkânları seferber eden gençlerden eylesin, bundan sonraki hayatlarında yollarını bahtlarını açık eylesin. Gezide öğrencilerimize eşlik eden fedakar öğretmenlerimiz Adem Sakaoğlu, Büşra Berkligil ve Koray Boyar’a, ayrıca gezimizi çok güzel bir şekilde geçirmemizi sağlayan Serkan Civanöz ‘e teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

(Haber Merkezi)