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Samsun’a gidecek Çorumlulara uyarı

Çorum’dan Samsun’a gidecek olanlar HES kodu olmadan bu kente giremeyecek.

Güncel 16.12.2020, 19:58
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Samsun’a gidecek Çorumlulara uyarı

Çorum’dan Samsun’a gidecek olanlar HES kodu olmadan bu kente giremeyecek. Samsun’un 3 ana giriş noktası olan Çorum, Ordu ve Sinop karayolu girişlerinde kolluk kuvvetleri HES kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşlar şehre alınmayacak.

Koronavirüs vakalarının yüksek oranda artış gösterdiği Samsun’da ilave tedbirler alındı. Samsun Valiliği aldığı yeni karar ile kolluk kuvvetleri şehrin ana giriş noktalarında HES kodu sorgulaması yapacak. HES kodu riskli çıkan vatandaşların Samsun’a girişine izin verilmeyecek. Alınan karar, Samsun yönüne giden Çorumluları da ilgilendiriyor.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Samsun’da şu an için kritik bir safhadayız. Bu nedenle denetimleri artıyoruz. Samsun’un 3 girişinde HES kodu sorgulanacak” dedi.

(Haber Merkezi)

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