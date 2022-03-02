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Samsun yolunda kar yağışı etkili oluyor
Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölümlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Güncel 02.03.2022, 16:37 02.03.2022, 19:04
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Çorum'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili olurken, Samsun-Ankara kara yolunun Sıklık Boğazı mevkisinde kar yağışı başladı. Kar nedeniyle görüş mesafesinin kısaldığı bölgede sürücüler yavaş seyrediyor.
Olumsuz hava şartları nedeniyle yolda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri devriye halinde denetimlerini sürdürüyor.
Öte yandan, meteoroloji verilerine göre kar yağışı şiddetini artırarak yarın da devam edecek.
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