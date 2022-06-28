“Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu” sahne aldı

Şef Özge Altıntaş Özcan yönetimindeki “Aşkın Yolu Yunus Emre” temalı konser Devlet Tiyatrosu Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konseri Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve çok sayıda sanatsever izledi. Konser sonunda koro şefi Özge Altıntaş Özcan’a çiçek takdim eden Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu’na teşekkür etti.



Koro müdürü Kemal Yurt da Belediye Başkanı Turhan Candan’a günün anısına plaket takdim etti.

(Haber Merkezi)

