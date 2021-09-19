Samsun-Çorum arasında eğitimde iş birliği görüşüldü

Ziyarette Rektör Ünal ve 2. İdari Dava Dairesi Başkanı Özdemir gösterilen alaka ve misafirperverlik için Çorum Valisi Çiftçi’ye saygı ve şükranlarını sundu.

Görüşmede; eğitim-öğretim, araştırma geliştirme (AR-GE), toplumsal hizmet uygulamaları ve sosyal sorumluluk projeleri vb. gibi iki kentin ortaklığı ve iş birliğinde yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Rektör Ünal, Çorum’un; üniversitesi ve pek çok sanayi dalındaki üretimiyle öne çıkan bir pozisyonda olduğunu belirterek Vali Çiftçi’ye görevinde başarılar diledi.

Ziyaret, iyi niyet temennileri ve karşılıklı hediye takdimiyle tamamlandı.