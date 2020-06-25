“Samsun, Amasya ve Tokat’la birlikte hareket etme çabasındayız”

yaşamına ilişkin soruları yanıtlarken, ailesine gereği gibi zaman ayıramamaktan yakınan Vali Çiftçi, gençlere bir üniversiteyle yetinmemelerini tavsiye ederek, “Hayat çok hızlı ilerliyor, bilgilerimiz eskiyor. Yeni bilgilerle kendimizi teçhiz etmek zorundayız. Gençler daha donanımlı hale gelsinler ki hayatın sürprizlerine hazır olsunlar” diye konuştu.

Dobra’nın konuğu olan Vali Mustafa Çiftçi, sağlıktan turizme, asayişten eğitime pek çok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Yeni normal diye nitelenen ortama geçilmesinin ardından ülke genelinde olduğu gibi Çorum’da da vaka sayılarında artış yaşandığını söyleyen Vali Çiftçi, “Ülkemizde alınan tedbirlere paralel olarak ilimizde de tedbirler alıyoruz. Diğer ülkelerde yaşanan sağlık problemleri hamdolsun bizim ülkemizde de, ilimizde de yaşanmadı. 1 Haziran’dan sonraki dönemde en önemli tedbirlerimiz maske, mesafe ve hijyen. Sosyal hareketlilik arttı, vaka sayılarımız da arttı. Çevik Kuvvet’te 62 çalışanımız vardı. Orada çıkan vakadan dolayı Çevik Kuvvet’i kapattık, tüm çalışanlara Covid 19 testi uygulandı. Bir kısmı tedavi de oldu. Pek çoğu işine döndü” dedi.

KENEDEN 2 KİŞİ ÖLDÜ

Kene vakalarında da geçen yıla oranla bu yıl artış olduğunu belirten Vali Çiftçi, “Geçen sene 2 kişi keneden vefat etmişti, 30 tane de vakamız vardı. Şu anda içinde bulunduğumuz an itibariyle yine vefat sayımız 2. Ayrıca 38 hastamız var. 8 hastamız hastanede tedavi görüyor. Halkımıza çağrım, açık alanlarda pikniğe giderken tedbirlerini almaları. Hem Covid 19’da, hem de kene vakalarında tedbiri elden bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

HASTANEMİZ İYİ, AMA BAZI BÖLÜMLER EKSİK

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bazı noktalarda oldukça iyi olduğunu ama bazı eksiklerin de olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, “Hastanemiz sadece Çorumlu hemşehrilerimize hizmet vermiyor, çevre illerden gelen hastalarımıza da hizmet veriyor. Ama onkoloji konusunda, çocuk kardiyoloji, nefroloji gibi bazı dallarda eksikliklerimiz var eksiklerin giderilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

‘KONAKLAMA ALT YAPISININ OLUŞTURULMASI LAZIM’

Turizm konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Çiftçi, “İlimizin 8 bin yıllık geçmişi var. Doğal güzelliklerimize hayran olmamak mümkün değil. Ancak tanıtım noktasında eksikliklerimiz var. Konaklama açısından da yeterli değiliz. Konaklama alt yapısının oluşturulması lazım. TR 83 bölgemiz, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum’u içine alıyor. Biz zaman zaman bu şehirlerin valileriyle bir araya geldiğimizde birlikte hareket edelim, ortak bir rota oluşturalım, hepimiz bu pastadan yararlanalım diye fikir alışverişinde bulunuyoruz. Turistler Çorum’a gelsin ardından Amasya’ya, Tokat’a ve Samsun’a gitsin istiyoruz. Buna yönelik olarak tanıtım çalışmalarımız var. Ne kadar birlikte hareket edersek, o kadar bu işten kazançlı çıkacağız” diye konuştu.

‘KURTLAR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM’

Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan 'aslan' ile ilgili soruyu da yanıtlayan Vali Çiftçi, "Çoban, uzaktan görüntü aldığını ve bunun da aslan olabileceğini iletti. Aslan ve yavrularının da olduğu söylendi. Biraz daha ilerleseydi bir aslan sürüsünün olduğu da ifade edilebilirdi. Bu biraz şehir efsanesi haline geldi. Hal böyle olunca da insanlar haliyle endişeye kapıldı. Çünkü hayvanların telef olması insanların silahlanması gündeme geldi. Ben jandarma komutanımızla görüşüp bir araştırma başlatılmasını istedim. Bölgede dron uçuruldu, fotokapanlar yerleştirildi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların kurtlar olduğunu düşünüyorum. Benim değerlendirmem o yönde, bir aslanın olacağına ihtimal vermiyorum." diye konuştu.

‘EN BÜYÜK HAYALİM AVUKATLIK YAPMAK’

Beşinci üniversiteyi okuyan Vali Çiftçi, en büyük hayalinin avukatlık yapmak olduğunu söyledi. Henry Ford’un ‘İnsan öğrenmeyi bıraktığı gün yaşlanır’ sözünü hatırlatan Vali Çiftçi, “Benim ilkem de bu. Bir yandan mesleğimi yapmalıyım bir yandan da kendimi sürekli geliştirmeliyim dedim hep. Hukuk okumak içimde bir ukdeydi. Nasip olursa ömrüm varsa bu meslekten emekli olduktan sonra avukatlık yapacağım” şeklinde konuştu.

‘BİR ÜNİVERSİTEYLE YETİNMEYİN’

de tavsiyelerde bulunan Vali Çiftçi, “Gençler de kendilerini geliştirsinler, sadece bir üniversiteyle yetinmesinler. Çünkü hayat çok hızlı ilerliyor, bilgilerimiz eskiyor. Yeni bilgilerle kendilerini teçhiz etsinler. Daha donanımlı hale gelsinler ki hayatın sürprizlerine hazır olsunlar” diye konuştu.

‘İÇİMDE BİR SIZIDIR’

Üç çocuğu olan Vali Çiftçi, nasıl bir babasınız sorusuna da samimiyetle cevap verdi. Çok yoğun bir çalışma temposunda olduğunu hatırlatan Vali Çiftçi, kızıyla ilgili bir anısını paylaştı. “Bitlis Adilcevaz ilçesinde kaymakam olduğum dönem kızım okuldan çıktıktan sonra yanıma geldi. Öğretmeni babanızla röportaj yapın demiş. Kızıma sen biraz otur işlerimi toparlayayım, cevap vereceğim sorularına dedim. Bir saat geçmiş aradan kızım bana ‘Baba büyüdüğümde meslek seçecek olursam asla kaymakam olmayacağım’ dedi. Neden dedim, ‘kaymakam olursam çocuklarıma vakit ayıramam’ karşılığını verdi. Bu sözü içime o günden beri bir ok gibi saplandı. Yoğun çalışma temposundan dolayı aileme çok vakit ayırabildiğimi söyleyemem bu da içimde bir sızıdır” (Haber Merkezi)