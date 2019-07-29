Şampiyonlar yine Sınav’dan

ÖZEL ÇORUM SINAV EĞİTİM KURUMLARI KURUCU MÜDÜRÜ SELAMİ TÜYSÜZ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre bu yıl da büyük bir başarıya imza attıklarını, öğrencilerinin Türkiye çapında dereceler elde ettiğini vurguladı.

SINAV EĞİTİM KURUMLARI olarak öğrencilerinin 3 Çorum birinciliği, 2 Çorum ikinciliği ve 2 Çorum üçüncülüğü elde ettiğini dile getiren SELAMİ TÜYSÜZ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını değerlendirerek öğrencilere tercihler konusunda da her türlü yardımı yaptıklarını vurguladı.

Sınav Eğitim Kurumları öğrencilerinin yine Çorum’un gururu olmayı başardığını anlatan ÖZEL ÇORUM SINAV EĞİTİM KURUMLARI KURUCU MÜDÜRÜ SELAMİ TÜYSÜZ, öğrencilerinden Ayşenur Onuk’un YKS Sözel Yerleştirme Çorum 1.’si ve Türkiye 67.’si; aynı öğrencilerinin YKS Eşit Ağırlık Yerleştirme Çorum 1.’si Türkiye 220.’si ve Temel Yeterlilik Testi’nde de (TYT) ise Çorum 1.’si ve Türkiye 155.’si olduğunu dile getirdi.

Yine öğrencilerinden Muhammet Batuhan İlhan’ın YKS Sayısal Yerleştirme Çorum 2.’si ve Türkiye 245.’si, Temel Yeterlilik Testi (TYT) Sayısal’da ise Çorum 2.’si ve Türkiye 284.’sü olduğunu belirten SELAMİ TÜYSÜZ, Feyzanur Kaplan’ın Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Sayısal Çorum 3.’sü ve Türkiye 300.’sü; Koray Kurtoğlu’nun ise YKS Eşit Ağırlık Yerleştirme Çorum 3.’sü ve Türkiye 969.’su olduğunu, ayrıca ilk 5 binde onlarca, ilk 10 binde ise yüzlerce öğrencilerinin bulunduğu ifade etti.

Öğrencilerinin aldıkları başarılar ile hem kendilerini hem ailelerini hem de Çorum eğitim camiasını sevindirdiğini dile getiren TÜYSÜZ, YKS şampiyonu öğrencilerini kutlayarak plaketle ödüllendirdi.

“Başarıda emeği geçen öğretmenlerimizi ve velilerimizi de tebrik ediyorum” diye konuşan SELAMİ TÜYSÜZ, tercih işlemleri sürecinde de ÖZEL ÇORUM SINAV EĞİTİM KURUMLARI olarak 6 Rehber Öğretmen ve 1 Uzman Psikolog’dan oluşan deneyimli bir ekiple sınava giren tüm adaylara ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirtti.

ÖZEL ÇORUM SINAV EĞİTİM KURUMLARI KURUCU MÜDÜRÜ SELAMİ TÜYSÜZ, YKS şampiyonlarından Ayşenur Onuk’un Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, Muhammed Batuhan İlhan’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü, Koray Kurtoğlu’nun ise Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü’nü tercih etmeyi planladığı da sözlerine ekledi.

ÖZEL ÇORUM SINAV EĞİTİM KURUMLARI’nın şampiyon öğrencileri de düzenlenen programda KURUCU MÜDÜR SELAMİ TÜYSÜZ başta olmak üzere sınava hazırlık döneminde daima yanlarında olan ailelerine ve öğretmenlerine teşekkür etti. Şampiyon öğrenciler, sınava birlikte hazırlandıkları arkadaşlarına da desteklerinden dolayı şükranlarını ifade etmeyi ihmal etmediler.

(ADVERTORİAL)