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ŞAMLIOĞLU TOYOTA PLAZA’DA HILUX İÇİN BÜYÜK FIRSAT

ŞAMLIOĞLU Toyota Plaza Eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor.

ŞAMLIOĞLU TOYOTA PLAZA’DA HILUX İÇİN BÜYÜK FIRSAT

ŞAMLIOĞLU Toyota Plaza Eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor.

10 Eylül 2019 Salı 22:55
ŞAMLIOĞLU TOYOTA PLAZA’DA HILUX İÇİN BÜYÜK FIRSAT

ŞAMLIOĞLU Toyota Plaza Eylül kampanyasında Hilux için benzersiz bir avantaj sunuyor. Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4x2 Hilux Düz Vites versiyonu ile birlikte 2019 model tüm Hilux’lar için, 50 bin TL’ye 12 ay vadede “0” finansman avantajı sunuluyor.  Eylül ayında ayrıca matrahları yükseltilen hurda indirim avantajları da Toyota Plaza Şamlıoğlu’nda tüm modeller için sürüyor.

Yüzde 1.39’dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota Plaza şamlıoğlu’nun eylül kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.

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