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Şamlıoğlu Kuyumculuk Altın Değerlendirme Noktası

Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin yastık altındaki altınların ülke ekonomisine kazandırılması ile ilgili açıklamasının ardından İstanbul Altın Rafinerisi, ülke genelindeki altın değerlendirme noktalarının sayısının en az bin altın değerlendirme noktası oluşturmak üzere çalışmalarına hız kazandırırken, Çorum’da da Şamlıoğlu Kuyumculuk “Altın Değerlendirme Noktası” olarak belirlendi. 

Güncel 22.02.2022, 18:52
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Şamlıoğlu Kuyumculuk Altın Değerlendirme Noktası

Şamlıoğlu Kuyumculuk yetkilisi Erdoğan Alkan, Şamlıoğlu Kuyumculuk’un Çorum il ve ilçeleri dahil olmak üzere çevre illerde de hizmet verdiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:
“KAD-SİS kuyumcu altın değerlendirme noktaları devletin denetimi ve devletin belirleyip kontrol altında tutuğu bir sistem olmakla beraber seçilen işletmeler, standartları en üst seviyede olan ve özenle seçilen kuyumculardan oluşmaktadır.


Biz Şamlıoğlu Kuyumculuk olarak iki yılı aşkın süredir bu sistemin içinde Çorum’a hizmet vermekteyiz.
Türkiye genelinde bankalarla ortaklaşa çalışılarak vatandaşın elinde bulunan her türlü altın, Şamlıoğlu Kuyumculuk’ta uzman çalışma arkadaşlarımız ve Darphane yetkisi olan Ayar evimizde devlet garantisin de değerlendirilerek altın sistemine katılımı sağlanmaktadır.
Altın değerlendirme sistemine dahil olmak isteyen vatandaşların öncelikle anlaşmalı bankalarda altın hesaplarını açtırmaları ve daha sonra altın değerlendirme noktalarına gelerek altınlarını devlet garantisi altında banka hesaplarına has altın olarak aktarımı sağlanmaktadır.
Altınlar hiçbir şekilde parayla değerlendirilmediği gibi alım satım işlemi söz konusu değildir.


Halkımızın bilmesi gereken en önemli konuların başında bu işlemler yapılırken tüm bilgileri tamamen devlet kontrolünde ve güvencesinde adım adım yapılan işlemler hesap sahiplerine hem KAD-SİS hem banka tarafından bankaya kayıtlı cep telefonlarına şifreler gönderilerek işlemleri gizlilikle ve kamera kayıtları ile yapılmaktadır.  
Sisteme dahil olmak isteyen vatandaşlarımız; Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası üzerinden hafta içi, Cumartesi ve Pazar 09.00-22.00 saatleri içinde altın kabul işlemleri yapmaktadır.
Şamlıoğlu Kuyumculuk olarak Çorum halkına Kuyumculuk Altın Değerlendirme Noktası olarak, hem de Türkiye de Uluslararası Hızlı Para Transfer Yetkilisi olarak işlemlerinde kolaylık sağlamak için her türlü hizmeti vermekteyiz ve vermeye de devam edeceğimizi gururla söylemek isterim.
Uluslararası para transferlerinde devlet yetkisi de bulunan işletmemizde, son günlerde hakkında sıkça konuşulan altın değerlendirme sistemi saygı değer halkımıza bir kahve içme sürecinde yüz yüze izah etmekten de kıvanç duyacağımızı bildirir bol kazançlı günler dileriz.”

(Haber Merkezi)

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