Samiye Dalamanlı toprağa verildi

Muhasebeci Mustafa Dalamanlı, Gazeteci Uğur Dalamanlı'nın annesi, YEPAŞ Müdürü Ahmet Cankat Dalamanlı'nın babaannesi ve emekli öğretmen Hüseyin Ercan'ın kayınvalidesi olan Samiye Dalamanlı 87 yaşında yakalandığı yeni tip koronavirüs hastalığından kurtulamadı ve önceki gün hayata veda etti.

Merhumun cenazesi saat 11.00’de merkeze bağlı Kırkdilim köyünde toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)