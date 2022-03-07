Sami Çam, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı oldu
Türkiye Kamu-Sen Konfedarasyonu’na bağlı Türk Büro Sen’in 7. olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam Genel Başkan Yardımcısı görevine seçildi.
Haftasonu Ankara Söğütözü’nde bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda Türk Büro Sen Genel Başkanlığına Türkeş Güney seçildi. Türkeş Güney’in yönetiminde Türk Büro-Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam da yer aldı.
Kendilerine görevi layık gören Türk Büro-Sen teşkilatına ve delegelerine teşekkür eden Türk Büro-Sen Şube Başkanı Sami Çam, “Türkiye sevdamız, ekmek için kavgamızın adresi Türk Büro-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da gerçekleştirdik. Kongre sonucunda şahsımı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine, dolayısıyla Genel Başkan Yardımcılığına layık gören teşkilatımız ve delegelerimize teşekkür ediyorum. Aynı ilke ve ülkülerle, Türk Memuru ve ülkemiz için mücadelemizi yorulmadan, yılmadan sürdüreceğiz. Rabbim hak ve hakîkatten ayırmasın. Başımızı öne eğdirmesin” dedi.
(Volkan SINAYUÇ)
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