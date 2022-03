Çorum’da 17 yıldır SGK İl Müdürlüğü’nde görev yapan aynı zamanda da yıllardır Türk Büro Sen’in Şube Başkanlığı görevini başarı ile yerine getiren Sami Çam için veda töreni düzenlendi.

Çorum’da görev yaptığı sürede başta kişiliği ve duruşu ile herkesin ve her kesimin takdirini kazanan simalardan biri olan Sami Çam için SGK İl Müdürlüğü önünde veda töreni yapıldı.

17 yıl boyunca çalıştığı SGK İl Müdürlüğü’nden ayrıldığını açıklayan Sami Çam, sosyal medya hesabından yaptığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurumumuzun her kademesinde görev yapan, çalışma arkadaşlarım, bu uzun sürede ki, dostluklarınız, anlayışınız ve her şey için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sizlerle güzel anılar biriktirmekten dolayı kendimi çok bahtiyar hissediyorum. Allah iyi ki sizler gibi güzel insanları benim karşıma çıkarttı. Hakkınızı helal edin, yoktur ya, benim sizde hakkım varsa helal olsun. Beraberliğimize şimdilik bir ara veriyoruz. Yarın ne olacağını, nasıl olacağını elbette yüce Allah bilir”



KAMU-SEN’DEN VEDA YEMEĞİ

Öte yandan Türkiye Kamu-Sen İl Başkanlığı tarafından da Sami Çam için veda programı düzenlendi.

Türk Büro Sen Genel Merkezi'nin kongresinde Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Türk Büro - Sen Çorum İl Başkanı Sami Çam için düzenlenen veda yemeğine Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Türkiye Kamu-Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları ve İl Temsilcileri, TÜRKAV İl Başkanı İsmail Deli katıldı.

Veda yemeğinde konuşan Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, Sami Çam’a yeni görevinde başarılar dileyerek, günün hatırasına plaket verdi.

(Volkan SINAYUÇ)