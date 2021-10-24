Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda tek liste halinde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut Şube Başkanı Sami Çam güven tazeledi.

Genel kurula, Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay, Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Selim Aydın, Türk Sağlık Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Gök, Türk Haber Sen Şube Başkanı Hüseyin Parpucu, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik ve sendika üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Divan Başkanlığı’nı İsmail Deli, Divan Üyeliği’ni ise Hüseyin Parpucu ve Adem Kuyucak yürüttü. Yeterli çoğunluğun sağlanmasının ardından genel kurula geçildi.

Genel Kurul’da bir açılış konuşması yapan Türk Büro Sen Çorum Şube Başkanı Sami Çam, “Bizler hiçbir iktidarın arka bahçesinde sendikacılık yapmadık” dedi.

Türk Büro Sen Genel Başkan Yardımcısı Nebi Yay ise konuşmasında 6. dönem toplu sözleşmede yaşananlarla ilgili bilgi verdi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak’ın kısa bir selamlama konuşmasının ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile girilen genel kurulda tek aday olan başkan Sami Çam yeniden güven tazeledi.

Sendikanın Yönetim Kurulu Sami Çam’ın başkanlığında Emir Dağaşan, Ahmet Boyraz, Emre Başoğlu, Gizem Yıldızhan, Burcu Öksüz ve Erol Arıcı’dan; Denetleme Kurulu Erol Çatal, Bekir Üzülmez, Gülsüm Altuntaş, Olgun Ergin ve Ferdi Aykar’dan; Disiplin Kurulu ise Murat Topal, Şah İsmail

Karslı, Hilmi Yedekçi, Hüseyin Pulaş ve Rafet Soysal’dan oluştu.

(Taner ŞİMŞEK)

