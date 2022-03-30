Şamata Otopark hizmete girdi
İşletmeciliğini Ümit Çark’ın yaptığı Şamata Otopark, Karakeçili Sokak’ta, Havuzbaşı Cafe’nin yanında hizmete açıldı.
Güncel 30.03.2022, 19:31
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Şehir trafiğinin en yoğun olduğu bölgede otopark hizmeti vermekten mutluluk duyduklarını belirten Ümit Çark, “Bayan sürücülerimizin de araçlarını kolaylıkla park ettikleri güvenli bir otopark alanı oluşturduk. Burada ayrıca, iç ve dış yıkama, en detaylı temizlik hizmeti vermekteyiz” dedi.
(Aliye ÖNCEL)
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