Salma tavukçulukta giderek varlığını kanıtlayan bir çiftlik

İskilip yolunun 17. Kilometresinde bulunan Önceller Tavukçuluk da, “salma tavukçuluk” konusunda Çorum’un öne çıkan çiftliklerinden biri oldu. Burada; Ataks, Logman Brawn, Sonya ve Logman Sendy tavuk ırkları ile gezen tavuk yumurtası üretiyor.

Çiftlik sahibi Ömer Öncel, 28 dönümlük geniş bir alanda tavukçuluk yaptıklarını ve ürettikleri organik yumurtaların Çorum dışından da büyük talep gördüğünü belirterek, “Açık alanda yumurta tavukçuluğu açısından hayli iddialı duruma geldik. Tavuk sayısını ve üretimi artırarak yolumuza devam ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

