Salim Savcı’yı kaybettik

Alınan bilgiye göre Çorum’un Osmancık İlçesi’nde yaşayan ve bir süredir rahatsızlığı nedeni ile yataktan çıkamayan Salim Savcı önceki gece fenalaşarak tedavi altına alındı. Salim Savcı bugün saat 16.30’da hayatını kaybetti.

Salim Savcı’nın cenazesi yarın ( 1 Haziran 2020 Pazartesi) Osmancık Çampınar Köyü’nde kılınacak cenaze namazının ardından Cevizlidere Mezarlığı içindeki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Bilindiği gibi Vali Mustafa Çiftçi de geçtiğimiz günlerde İlçe Kaymakamı Hakan Alkan ile birlikte Çampınar Köyü’ne giderek Salim Savcı’yı evinde ziyaret etmiş ve geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

SALİM SAVCI KİMDİR?

Emekli öğretmen, eğitimci, yazar Salim Savcı, 1924’te (kimliğe göre 1.6.1926), Çorum’a bağlı Osmancık İlçesi Seciğen (Çampınar) köyünde doğdu. Ankara Üniversitesi SBF Anayasa Hukuku Kürsüsü başkanlığı yapmış Prof. Dr. Bahri Savcı'nın amcazadesidir. Aile çevresinde ayrıca ünlü öğretim üyeleri vardır. İlkokulu Seciğen'de (1938), Ortaokulu Balıkesir Gönen'de (1941) okudu. Öğretmenler kurulunca yatılıya seçildi. Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu (1944) ile Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Fizik-Kimya Bölümü’nü (1946) bitirerek fizik-kimya öğretmeni oldu.

1947 yılında Merzifon Erkek Sanat Ortaokulu’na (sonra Merzifon Erkek Sanat Enstitüsü adını aldı) atandı. Sekiz ay sonra Müdür Yardımcısı oldu. 1953 yılında Muş Muhtelif Gayeli Ortaokulu Müdürlüğüne atandı. Burada üç öğretim yılı çalıştı. Askerliğini Merzifon 1. Astsubay Hazırlık Okulu'nda fizik öğretmeni olarak yaptı. Askerlik dönüşü 1956 yılında Ankara I. Erkek Sanat Enstitüsü müdür yardımcılığına atandı. Ek görev olarak; Ankara Akşam Tekniker Okulunda müdür yardımcılığı, Ankara Akşam Sanat Okulunda fen ve matematik öğretmenliği yaptı. Bir ara radyoda fen bilgisi ve ev Kadınlığı saatlerinde danışman olarak görev aldı. 1973 yılında emekli oldu.

1968 yılında eşi Gülten Savcı (şimdi merhum) adına Ankara’da Gül Yayınevi’ni kurdu. 2007’ye kadar yayınevine ait yayınlar ile test kitaplarının genel dağıtımıyla uğraştı. 2007 yılında köyüne döndü. Köyündeki Çampınar Prof. Bahri Savcı Kütüphanesi’nde rehberlik ve danışmanlık yaptı. 1974 yılından itibaren yerel gazetelerde köşe yazarlığı yaptı, Osmancık ve Gümüşhacıköy’deki öğrencilerin sorularını cevaplandırdı. Bu soru ve cevaplardan derlediği yazılarını 7 kitap halinde bastırıp hediye olarak dağıttı. İlk yazısı 1984'de köyünde çıkardığı Çampınar gazetesinde yer almıştı. 31 sayı çıkmış olan bu gazete, ilk köy gazetesi olarak bilinmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan ilkokullar için dokuz kitabın altı kişilik ortak yazarından birisiydi. Ayarıca bakanlığın Erkek Sanat Okulları için hazırlattığı Pratik Elektrik Bilgisi kitabının yazarlarından oldu. 2014 yılında Öğretmenim ve Öğretmenler Günü adlı kitabında tecrübelerini, sorulara verdiği cevapları yayımladı. Oğlu Dr. Mehmet Nebi Savcı (1957) Ankara'da görev yapmaktadır. İsim değiştirmeden önce (12 Eylül’den önce) Türk Dil Kurumu üyesiydi.

(Haber Merkezi)