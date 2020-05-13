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Salim Özgenç İller Bankası Daire Başkanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası Genel Müdürlüğü Altyapı Uygulama Daire Başkanlığı görevine Çornumlu hemşehrimiz Salim Özgenç vekaleten atandı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 19:22
Salim Özgenç İller Bankası Daire Başkanı

İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü’nde 1987 yılında inşaat mühendisi olarak göreve başlayan hemşehrimiz Salim Özgenç, İstanbul Bölge müdürlüğünde proje ve mekânsal planlama müdürü olarak görev yaparken İller Bankası Genel müdürlüğü Alt yapı uygulama daire başkanlığına vekaleten atandı.

SALİM ÖZGENÇ KİMDİR?

Çorum doğumlu Özgenç 4 çocuklu bir ailenin en büyük oğludur. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Özgenç, 1987 yılında Bursa İller Bankası’nda çalışmaya başladı.

(Haber Merkezi)

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