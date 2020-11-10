Salim Kırdı vefat etti
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski Çorum Milletvekili Aday Adayı Eğitimci Salim Kırdı vefat etti.
Güncel 10.11.2020, 18:17
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Ankara'da hayatını kaybeden Salim Kırdı'nın cenazesi Çorum'a getirilerek toprağa verildi. Kırdı’nın Ulumezar’da düzenlenen cenaze namazına MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ile çok sayıda parti yöneticisi de hazır bulundu.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
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