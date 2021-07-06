Salim Demir’in 5. kitabı

1950, Ordu Mesudiye doğumlu olan Salim Demir, Perşembe Öğretmen Okulu’nu ve Anadolu Üniversitesi ön lisans programını bitirdi. Çeşitli okullarda 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu.

Yazarın daha önce çıkmış 2 hikaye, bir roman ve bir şiir kitabı bulunuyor. “Gece Yürüyüşü” ile kitap sayısı 5’e çıkıyor. (Haber Merkezi)

