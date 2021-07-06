Salim Demir’in 5. kitabı
Eğitimci-yazar Salim Demir’in 5. kitabı “Gece Yürüyüşü” Kitapyurdu Yayınları’ndan çıktı.
Güncel 06.07.2021, 23:28
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1950, Ordu Mesudiye doğumlu olan Salim Demir, Perşembe Öğretmen Okulu’nu ve Anadolu Üniversitesi ön lisans programını bitirdi. Çeşitli okullarda 27 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli oldu.
Yazarın daha önce çıkmış 2 hikaye, bir roman ve bir şiir kitabı bulunuyor. “Gece Yürüyüşü” ile kitap sayısı 5’e çıkıyor. (Haber Merkezi)
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