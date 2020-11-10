Salim Akdaş da virüse yenildi

2 çocuk babası Salim Akdaş’ın eşinin daha önceki yıllarda vefat ettiği öğrenildi. Akdaş’ın vefatı ile birlikte Bademce Köyü, koronavirüse ilk kurbanının da vermiş oldu. Daha önce bir süre Almanya’da bulunan Salim Akdaş’ın son yıllarda ise köyünde ikamet ettiği edinilen bilgiler arasında. Akdaş’ın vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Merhumun cenazesi Bademce Köyü’nde kontrollü olarak toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)