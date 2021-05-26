Salim Akaydın’dan eTwinning projesi

Çevrimiçi olarak geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan ve eski Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yakup Sarı’nın da iştirak ettiği “Karabağ’dan Edirne’ye Gönül Köprüsü” projede ilimizi merkez Ubeydi Gazi İlkokulu ile Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri temsil etmişti.

Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmenleri Pınar Ayşe Gidiş ve Sevim Boduç ile Sosyal Bilgiler Öğretmeni Gülizar Doğanay rehberliklerinde önceki gün düzenlenen e-Twinning projesi etkinliğinde iki ülkenin öğrencileri biraraya geldi.



Azerbaycan ve Türkiye arasında tarihi ve kültürel ortak değerleriyle gerçekleştirilecek bir köprü oluşturmayı hedefleyen proje etkinliğinde Azerbaycan’ın tarihi değere sahip olan kentlerinin tanıtımı yapıldı. Daha sonra Edirne’ye kadar uzanan tarih ve sanat yolculuğunda Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu’nu da 3 öğretmen ile birlikte 16 öğrenci temsil etti.

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada; “Proje etkinlikleri ile öğrencilerimiz; farklı ülkelerden, farklı şehirlerden akranlarıyla iletişim kurma sürecinde tarih, kültür ve medeniyet bilinci kazanacaklardır. Bunun yanı sıra, proje etkinliklerinin web araçlarının kullanımıyla gerçekleştirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21.yüzyıl vizyonu gereği dijital yeterliliklerin geliştirilmesi hedeflerine katkı sağlayacaktır” denildi.

(Haber Merkezi)

