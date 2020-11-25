Salih Keleş vefat etti
Çimento Fabrikası’ndan emekli Salih Keleş (76) vefat etti.
Güncel 25.11.2020, 00:53
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Sefa Mobilya sahiplerinden Celal ve Bilal Keleş’in babası, Bahri Öztuna’nın kayınpederi Salih Keleş hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi dün Ulumezar’da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)
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