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Salih İrem’i kaybettik

Çorum’un tanınmış kişiliklerinden, Müteahhit-İnş. Yük. Müh. Salih İrem (81), Pazar günü geçirdiği mide kanaması sonucu tedavi altına alındığı Çorum Özel Hastanesi’nde bu sabah saat 04.15’te hayatını kaybetti. 

Güncel 27.05.2021, 10:45
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Salih İrem’i kaybettik

Çorum esnafından merhum Nazım İrem’in oğlu, merhum Ayhan İrem’in kardeşi, Nazan İrem’in eşi, Siyaset Bilimci Prof.Dr. Nazım İrem’in babası olan Salih İrem’in cenazesi, bugün saat 13.00’de Ulumezar’da kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek. 
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.

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