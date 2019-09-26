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Salih Gevenci anılacak

41yıl önce Ankara-Bahçelievler’de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Çorumlu Salih Gevenci mezarı başında anılacak.

Salih Gevenci anılacak

41yıl önce Ankara-Bahçelievler’de yaşanan saldırıda hayatını kaybeden Çorumlu Salih Gevenci mezarı başında anılacak.

26 Eylül 2019 Perşembe 11:11
Salih Gevenci anılacak

8 Ekim 1978 yılında Ankara’nın Bahçelievler semtinde öldürülen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciden birisi olan Salih Gevenci, Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında bu yıl da anılacak.

Saldırının 41. yılında 6 Ekim 2018 Pazar günü saat 13.30'da Salih Gevenci'nin Hıdırlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında Çorum, İstanbul, Ankara ve Amasya’dan gelen arkadaşları tarafından anılacağı öğrenildi.

Anmada saldırıda hayatını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar’ın da bir kez daha saygı ve özlemle anılacağı belirtildi.(Haber Merkezi)

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