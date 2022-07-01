Salıcı’dan “sandık güvenliği” vurgusu

Çorum heyeti ile bir toplantı yapan Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, öbek eğitiminin önemi, sandık güvenliği, sandık sorumlularının belirlenmesi, ev ziyaretleri başta olmak üzere parti içi eğitimleri ve örgütlerin alması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’ın da birer konuşma yaparak seçimlerde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi vermesinin ardından Salıcı, parti çalışmalarını değerlendirdi.

Çorum’dan gelen katılımcıların sorularına da yanıt veren Genel Başkan Yardımcısı Salıcı, seçimlerden zaferle çıkabilmek için gereken her türlü tedbiri alacaklarını vurguladı.

Oğuz Kaan Salıcı, partililerin seçimlere hazırlıklı olmasını isteyerek, halkın umudu CHP’nin ilk seçimlerde iktidara geleceğini dile getirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

