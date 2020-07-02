Salı ve Çarşamba pazarları açılıyor
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni korona virüs pandemisi nedeniyle kapatılan Salı ve Çarşamba pazarlarının yeniden açılacağını bildirdi.
Güncel 02.07.2020, 23:32
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Belediye Meclisi toplantısında Salı Pazarı’nın durumuyla ilgili Kale Mahallesi Muhtarı Ali Şahin’in kendisini aradığını söyleyen CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, “Muhtarımız Salı Pazarı’nın açılmamasından dolayı mahallede bir huzursuzluk olduğunu söyledi. Hatta mahallelinin pazarın tamamen kapandığına inandığını söyledi. Bu yönde bir talepleri var” dedi.
Aşgın da, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı’nda Pazarcılar Odası’yla da istişare edilerek daha önce kapanan iki pazarın açılmasına karar verildiğini belirtti. (Haber Merkezi)
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