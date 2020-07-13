Salı pazarı yeniden açılıyor

Pandemi sebebiyle yaklaşık 3 aydır kapalı olan semt pazarlarından 3’ü geçtiğimiz günlerde açılmıştı. Bu kapsamda kapalı kalan iki pazardan biri olan ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kale Mahallesi’nde kurulan Salı Pazarı da 14 Temmuz itibariyle açılıyor.Vatandaşların talebi üzerine ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla yeniden açılacak olan Salı Pazarı Belediye Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince temizlik ve dezenfekte işlemleri yapıldıktan sonra 14 Temmuz Salı günü itibariyle vatandaşların ve pazar esnafının hizmetine sunulacak.