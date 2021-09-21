“Salgının üstesinden hep birlikte geleceğiz”

Çorum TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı’yı makamında ziyaret ettiler.

TÜRKAV'ın tarihçesi ve etkinlik alanları hakkında Sobacı'ya bilgi veren Deli, salgınla ilgili olarak üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Deli, vakfın genel amaçlarının Türk kültürünün gelecek nesillere ve dünyaya sağlıklı bir şekilde anlatmak olduğunu da sözlerine ekledi.

Sağlık İl Müdürü Ömer Sobacı ise salgınla mücadelede sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden özveri ile çalıştıklarını kaydederek, vatandaşların da tedbirlere uyması durumunda hep birlikte salgının üzerinden gelineceğini söyledi.

Öte yandan Türk kültürünün yaşatılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve dünyaya sağlıklı bir şekilde anlatılması için TÜRKAV gibi sivil toplum kuruluşlarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Sobacı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)

