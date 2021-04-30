Salgının gölgesinde 1 Mayıs

Pandemi koşulları ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 1 Mayıs’ta kutlanmasına izin verilmeyen “1 Mayıs işçi ve emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü” nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması düzenlendi.



DİSK, TÜRK İŞ, KESK, BİRLEŞİK KAMU İŞ temsilcilerinden oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından düzenlenen basın açıklamasına, siyasi partiler ve çeşitli demokratik kitle örgütleri de destek verdi.

1 Mayıs Tertip Komitesi adına basın açıklamasını DİSK temsilcisi Abdurrahim Birin okudu.

Basın açıklamasında; “Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanması, Kod 29 ve ücretsiz izne son verilmesi, işsizliğe karşı kamu istihdamı artırılması, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesi, çalışma sürelerinin azaltılması, örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılması, eğitim ve öğretime yatırım yapılması gibi talepler dillendirildi.

Basın açıklamasının sonunda ise katılımcılar hep birlikte halay çekti.

(Nurdan AKBAŞ)