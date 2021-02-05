Salgını fırsata çeviren proje

Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde öğrencilere çeşitli meslekleri tanıtarak farkındalık düzeylerinin artırılması, ilgi, yetenek ve kişiliklerine uygun meslek seçiminin sağlanması amacıyla yine aynı okuldan mezun öğrencilerle halihazırda eğitim gören öğrenciler, uzaktan eğitim ve sosyal ilişkiler platformları üzerinden bir araya geliyorlar.

Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Kerem Köroğlu, “Böylece iletişimin güçlendirilmesi, kurum kültürünün oluşturulması ve en önemlisi dayanışmanın sağlanması hedefleniyor. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği proje sayesinde salgın sürecinin zorlu şartları fırsata çevriliyor. Bu sayede şehir dışında hatta yurt dışında yaşayan farklı meslek gruplarında görev yapan mezun öğrencilerle iletişim kurulabiliyor” dedi.

(Haber Merkezi)