“Salgını birlikte atlatacağız”

Belediye Başkanı Aşgın, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşıladıklarını söyledi. “Sokaktaki hayvanlar, meydandaki kuşlar bize emanet. Bu emaneti taşımaya devam edeceğiz” diye konuşan Başkan Aşgın, kentimizde açta açıkta hiçbir canlının kalmayacağını vurguladı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi günü Belediye yanında bulunan parkta basın mensupları ile biraraya gelen Başkan Aşgın hem buradaki güvercinleri besledi hem de basının sorularını yanıtladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında herkes evindeyken Çorum Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sokak hayvanlarını ihmal etmediğini vurgulayan Aşgın, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokağın hayvanlarını sahipsiz bırakmadıklarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın “Geçmişte sokağa çıkma yasağı olduğu dönemlerde sokak hayvanlarını nasıl ellerimizle beslemiş isek, şehrimiz gibi onlarda bize emanet demiş ise bugünde aynı duygularla sokak hayvanlarımız besliyoruz. Nasıl sokağın hayvanlarından sorumluysak bugün de bu anlayıştayız. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de gün boyu hatta gece de sokak hayvanlarını beslemeye devam edecekler. Aç ve açıkta hiçbir canlının kalmaması için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Koranavirüsle mücadelede vatandaşlara büyük görev düştüğünü dile getiren Aşgın, “Tüm dünya acı bir sınav veriyor. Yakınlarımızı kaybediyoruz, hemşehrilerimizi kaybediyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Bu anlamda devletimiz üzerine düşeni yapıyor. Belediyelerimiz üzerine düşeni yapıyor. Ama en çok görev halkımıza düşüyor. Çünkü evlere kadar girmemiz mümkün değil. Misafirlikler engellensin diyor devletimiz, bunu engelleyecek olan vatandaşlarımız. Maske, mesafe, hijyen deniyor bunu yapacak olan yine vatandaşlarımız. Bu anlamda vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. Allahın izniyle bunun üstesinden geleceğiz. Dünya tarihi buna benzer bir çok sınavdan başarıyla geçti. Allah’ın izniyle yine geçeceğiz. İnşallah kısa sürede atlatacağız. Ancak bu günlerde birbirimize sarılmamış, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik ruhuyla hareket etmemiz. Ve samimi bir gayretin içerisinde olmamız çok önemli. Herkes görevini yaparsa, üzerine düşeni yaparsa sıkıntının büyümeyeceğine inanıyorum.

Herkes vazifesini yaparsa üzerine düşeni yaparsa sıkıntı büyümeden önlenir. Çorum Belediyesi olarak kendi ölçeğimizdeki belediyelere göre güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde kiraladığımız 32 aracı filyasyon ekiplerine teslim ettik. Biz mücadeleye aktif bir destek veriyoruz. Ayrıca esnafa yaptığımız destekler var. Geçtiğimiz günlerde esnafa çek dağıtmıştık. İkincisini miktarı artırarak yapıyoruz. Bizim ölçeğimizdeki belediyelerle karşılaştırılmasını istiyorum. Çorum Belediyesi farkını ortaya koyuyor. Bu samimi gayretimiz devam edecek. Nerede sorun varsa, problem varsa onların üzerine gide gide Allah'ın izniyle devletimiz milletimizin arkasında sorunu aşmış olacağız. Aydınlık yarınlar bizi bekliyor.” dedi.

(Haber Merkezi)