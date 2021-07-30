Meclis’in tatile girmesinin ardından Çorum’a gelen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da da ilçe ziyaretlerine başladı.

İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve il yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Boğazkale ve Alaca İlçelerini ziyaret eden Milletvekili Ceylan, hem parti teşkilatlarıyla bir araya geldi, hem ilçe idarecileriyle görüştü, hem de büyük önem verdiği esnaf ziyaretlerinde bulundu.

İki ilçede de ziyaret ettiği esnaflara ve sokakta karşılaştığı vatandaşlara “Aşı oldunuz mu?” sorusunu soran Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, olduğunu belirtenleri tebrik ederken, çevresinde olmayanlar varsa onların da aşı olmasını sağlamalarını istedi.

Tüm dünyanı saran ve yaklaşık 1.5 yıldır da Türkiye’de adeta hayatın tüm alanlarını etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadelede tem çözümün aşı olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ceylan, “Bu salgını ancak aşı ile bertaraf edebiliriz. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Aşımızı mutlaka olalım. Eğer ailemizde, çevremizde, mahallemizde aşı olmayan varsa, onların da aşı olmalarını sağlayalım. Devletimiz bu mücadelede her türlü imkanı milletimiz için kullanıyor, kullanmaya devam edecek. Bize düşen ise her hangi bir ücret dahi talep edilmeyen aşılarımızı olmaktır. Bu illetten ancak elbirliği ile mücadele edersek kurtuluruz. Yeniden birkaç ay önceki sıkıntılı günleri geri dönmememiz için aşımızı yaptıralım” şeklinde konuştu.

Milletvekili Ceylan’a hem Boğazkale’de, hem de Alaca’da ziyaret ettiği esnaf ve görüştüğü vatandaşların büyük bir sevgi gösterisinde bulunduğu görüldü.