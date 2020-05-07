“Salgında dünyanın en rahat terminali”

Hürriyet’in 1. sayfasından verilen ve 7. sayfanın da tamamına yakınını işgal eden Uğur Cebeci’nin haberinde, “Büyüklük sayesinde, köprüler, salonlar, alışveriş merkezleri, yiyecek-içecek alanları, hepsinde sosyal mesafe korunması için yeterli yer var. Kimse burun buruna gelmeden terminali kullanabiliyor” ifadesi yer aldı.

Kadri Samsunlu, uçuşların başlamasıyla birlikte birçok önlemin devreye gireceğini, örneğin yolcuların, ikamet edecekleri adresi bildirmek zorunda olacaklarını, yabancı yolcularda ise özel sağlık sigortası ön koşulunun aranacağını, aşı bulunmadan hiçbir gevşemeye izin verilmeyeceğini söyledi.

(Haber Merkezi)