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“Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız”

Emek Partisi (EMEP) İl Başkanı Cafer Gökmen, salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta tüm işçi ve emekçileri birlikte mücadele etmeye çağırdı.

28 Nisan 2020 Salı 22:52
“Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız”

İşçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ın bu sene korona virüs salgını nedeniyle kitlesel bir şekilde kutlanamayacağının altını çizen Gökmen, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs Cuma günü saat 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek olan basın açıklamasına sosyal mesafe kurallarına uyulacak şekilde katılım göstereceklerini bildirdi.

“Sendikalı isek sendikalarımızı zorlayalım, çalışıyorsak öncesinde ya da gününde işyerinde, evdeysek bayramlıklarımızla balkonlarımızda, kapı önlerinde, site bahçelerinde, sokak aralarında fiziki mesafe kurallarını aksatmadan 1 Mayıs Marşı’yla, türkülerle, şarkılarla, sosyal medyadan videolarımızla, kaç kişi olduğumuza bakmadan bulunduğumuz her yeri 1 Mayıs alanı yapalım” diyen Gökmen, bu seneki 1 Mayıs’a ilişkin taleplerinin ise şunlar olduğunu söyledi:

“İşten çıkarmalar yasaklansın. Zorunlu olmayan alanlarda çalışma durdurularak ücretli izin verilsin. Zorunlu çalışma alanlarındaki tüm işçi ve emekçilerin sağlıklarını güvenceye alan, kadın çalışanların özel ihtiyaçlarını da gözeten koruma önemleri alınsın.

Belli gelir altındaki herkese, her aileye maddi gelir desteği sağlansın.

Elektrik, su, doğalgaz faturaları devlet tarafından karşılansın.

Kadına yönelik şiddete karşı acil önlem planı açıklansın ve uygulansın.” (Haber Merkezi)

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