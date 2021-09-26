“Salgına karşı tek silah aşı”

Güler, tam kapanmalar yaşandığında Çorum’da evde kalan hastalara eczacı odası, valilik, belediye, sağlık müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışarak ilaçlarını almalarını sağladıklarını ifade etti.

Güler, pandeminin virüsün varyantlarıyla hala etkisini sürdürdüğünü belirterek, eczacıların bu etkiyi azaltmak için toplumun sağlığını korumak ve geliştirmek için bilimin ışığında çalıştıklarını dile getirdi.

Her ne kadar pandeminin eczacıların çalışmalarında zorluklar çıkarsa da mücadeleye devam edeceklerini kaydeden Güler, şöyle devam etti: “Yeni mezun eczacılarımızın istihdamlarını sağlamak, eczacılık eğitiminin niteliğini artırmak için sayıları artan eczacı fakültelerinin sayılarını artışını durdurmak, eczacılarımızın kamu ve özel kuruluşlarında istihdam edilmesi yolunun açılmasını sağlamak, kamu eczacılarımızın özlük haklarının sorunsuz olmasını sağlamak, internet üzerinden kontrolsüzce satılan ilaç ve ilaç dışı ürünlere engel olmak, halkımızın ilaca erişimini zorlaştıran reçetesiz ilaçların önünü açabilecek düzenlemelerin vazgeçilmesini sağlamak, ilimizde sosyal güvenlik kurumundaki eczacıların sayısını artırmak, eczacılık mesleğinin geleceğinin tehdidi olan ekonomik sorunları en aza indirmek için çalışmaya devam edeceğiz.” (Nurdan AKBAŞ)

