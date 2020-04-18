Salgına aldırış etmeden sokağa döküldüler

Korona virüsle mücadele etmek için alınan önlemler kapsamında vatandaşlara ‘evde kal’ çağrısı yapılmaya devam ediliyor. Buna rağmen dün Çorum’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar sokaklara döküldü. Şehrin en işlek yeri olan Gazi Caddesi’nde insan kalabalığı yaşanırken polis, sık sık yaptığı anonslarla vatandaşlara evlerine gitmeleri çağrısında bulundu.

KURALLARA UYMADILAR

Bazı vatandaşların maskesiz sokağa çıktığı görülürken, sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşlar halk sağlığını tehlikeye attılar. Korona virüse aldırış etmeyen vatandaşların cadde üzerindeki aşırı yoğunluğu dikkat çekti. Tedbirlerin hiçe sayıldığını gören zabıta ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

(Yusuf ÇINAR)