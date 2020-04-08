“Salgın tedbirleri bilimsel temelde ele alınmalı”

Bu kısır çatışmaların salgın tehlikesini azaltmak bir tarafa körüklemeye aday olduğunu belirten Beyaz, açıklamasında şunları söyledi:

“Aslında yukarda sorduğumuz sorunun cevabı vatandaşlar açısından kısa ve nettir. Devletin birer kurumu olan Belediyeler, Hastaneler, Bakanlıklar halkın sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almada görevli ve sorumlu olmalıdır. Bu tedbirlerin bilimsel temelde ele alınması ve siyasi çekişme konusuna dönüştürülmemesi gene devlet kurumlarının sorumluğundadır.”

“BİLİMSEL GERÇEKLERİ REHBER ALIN”

“Korona virüs salgını damlacık ve temas yoluyla bulaşmaktadır. Bilim adamları, bilim kurulları bu konuda söz söylemesi gerekenler temas yoluyla bulaş, özellikle damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar için en önemli bulaş yoludur şeklinde ifade etmektedirler. Ellerin yüzeylerdeki parçacıklarla temas etmesinin ardından ellerin ağız, burun, göz ve yüze temas etmesiyle bulaşıcı parçacıklar üst solunum yolu aracılığıyla vücuda girmektedir. Bu tür bulaşı engellemenin yolu el hijyeninin sağlanması ve yüzeylerin sık temizlenmesidir.

Korona virüse yakalanan sayısı ülkemizde giderek arttığından, özelikle hastalığı belirtisiz geçirmekte olan kişilerden bulaşmayı azaltmak üzere, sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanılması gündeme gelmiştir. El temizliğinin sağlanmadığı durumda maskenin tek başına koruma sağlamayacağı unutulmamalıdır.”

“SİYASAL SAİKLERLE, PTT GÖREVLİLERİNİN VE HALKIN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMAYIN”

“Elbette maskelerin ücretsiz olarak dağıtılması devlet tarafından alınabilecek en önemli tedbirlerden biridir. Ancak maskelerin ücretsiz sağlanması maskelerin ne şekilde kullanıcıya ulaşacağının ve bu ulaşım yolunun ne kadar sağlıklı olduğunun sorgulanmayacağı anlamına gelmez/gelmemelidir. Durum bu iken evden eve bu maskeleri taşıyacak PTT Kargo görevlilerinin sağlığının korunması ve düşünülmesi de devletin sorumluluğundadır. Devleti yönetenlerin sorumluluğu ise bu görevlilerin evden eve maske taşırken salgını da yayabileceğini düşünerek hareket etmesidir. Bu maskeler kurulacak uygun birimlerde, uygun koşullar sağlanarak ve hatta bu konuda Belediye, Valilik, Kaymakamlık gibi kurumların kontrolü ve yardımıyla her isteyen vatandaşa ulaştırılabilecekken, hem kargo görevlilerini hem de bu görevlilerin temas kuracağı ve temas kurma yoluyla elde ele salgını yayarak tüm vatandaşları tehlikeye atabileceği bilimsellikten uzak kabul edilebilir bir tutum olmayacaktır. Maske dağıtımının salgını engellemeyeceği açıktır ancak maskenin dağıtım şeklinin salgını daha hızlı yayabileceği su götürmez bir gerçekliktir.”

“YEDİ ACİL ÖNLEM TALEBİMİZİ HAYATA GEÇİRİN”

“DİSK (Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu), TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği), TTB (Türk Tabipleri Birliği) tarafından hazırlanan, kamuoyuna duyurduğumuz ve 1 hafta gibi kısa bir sürede binlerce yurttaşın, aydının, akademisyenin, milletvekilinin ve kurumun imzalayarak iradesini yansıttığı 7 acil önlem çağrısına kulak verin.

Çorum KESK Şubeler Platformu olarak süreci yönetmede sorumluluğu olan tüm kurumları bir kez daha sorumlu davranmaya, bilimsel yaklaşımları rehber edinmeye çağırıyoruz.” (Haber Merkezi)