“Salgın, en çok kadınları etkiledi”

Bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de her yıl 8 Mart’ta toplumsal hayatta kadının yeri ve sorunlarına ilişkin tartışmaların yeniden gündeme geldiğini kaydeden Aydın, “Bu tartışmalar içinde en değerli varlığımız olan kadınlarımızın şiddet konusu ile birlikte ele alınması ise, tarihinde kadını el üstünde tutan bir toplum olarak bizim için çok üzücü neredeyse utanç verici bir durumdur. Kadının olduğu yerde şiddetin değil, sevginin artması gerekir. Kadın cinayetlerinde geldiğimiz son noktanın görülmesi, bu acının iliklerimize kadar hissedilmesi ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılması yönünde toplumun bütün kesimlerinde oluşan, ortak kanaati önemsiyor ve destekliyoruz. Hiç bitmeyen kadın cinayetlerine seyirci kalmak istemiyoruz. Her seferinde bu son olsun söylemleri gerekli tedbirlerin alınmasına vesile olamıyor” dedi.

Fedakârlıkları ve gösterdikleri büyük başarıyla vatanın kurtuluşuna adını büyük harflerle yazdıran Büyük Önder Atatürk’ün ‘Dünyada hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafer götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalıştım diyemez’ diyerek, kadınların hakkını teslim ettiğini belirten Aydın, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Cumhuriyetten sonraki süreçte de aynı azmi ülkemizin inşasında gösteren; üretimde, eğitimde, sanatta, kültür ve siyasette başarılarıyla kendilerini kanıtlamış olan kadınlarımız, günümüzde ne yazık ki şiddet başta olmak üzere eğitim istihdam gibi her geçen gün artan sorunlara bir de pandemi sürecinin eklenmesi neticesinde sorunlar yumağıyla karşı karşıya bırakılmıştır.

Her zaman sorunlara çözüm getirmek adına inisiyatif almaktan kaçınmayan, sorgulayan çözüm üreten bir sendikal anlayışı benimseyen Konfederasyonumuz ve sendikalarımız, çalışma hayatında kadınlarımızın yaşadığı sıkıntıları, her ortamda sıklıkla gündeme getirmekte ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Türk kadınının konumunu, sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini paylaşmak için bir fırsat olarak değerlendirdiğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Türkiye Kamu-Sen olarak kadınlarımızın toplumda hak ettiği yeri bulması açısından yapılacak tüm çalışmalara destek vereceğimizi ifade ediyoruz.” (Haber Merkezi)