Salgın, en büyük darbeyi turizm sektörüne vurdu!

Avrupa ülkeleri, turistlerini AB üyesi ülkelere sevk ediyorlar. Rusya, henüz dışarı çıkacak turistlerine kapılarını açmış değil. Antalya’nın konukları içinde ise Ruslar ve Almanlar büyük ağırlık taşıyor.

Ne yazık ki, Türkiye’nin boşluğunu da, Antalya’nın ancak yarısından biraz fazla 5 yıldızlı konaklama tesisine sahip olan İspanya dolduracak gibi görünüyor. İspanya zaten, bu yetersizliğine rağmen, turist sayısında da, turizm gelirinde de Türkiye’yi hep katlıyordu.