“Saldırı ve provokasyonlar planlı”

İYİ Parti’nin ilk kurulduğu günden itibaren yapılan baskı ve saldırıların kendilerini yıldırmayacağını ifade eden Özsaçmacı, “Ölümden öte köy yok ki, vız gelir tırıs gidersiniz. Ancak bu saldırıların gündemi değiştirmek ve halkımızın maruz kaldığı zam yağmurunu görmemezlikten getirmeye çalışıldığı aşikârdır. Biz bunları halkımıza anlatmaktan geri durmayacağız” dedi.

İYİ Parti’nin güneşinde artık yeni bir günün doğmak üzere olduğunu kaydeden Bekir Özsaçmacı, yaptığı yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“LİDERLİK HAMASETLE DEĞİL, İCRAATLA OLUR”

“Mesela, İsrail ile 6 milyar doları aşan ticari ilişkilerin askıya alınmadığı, İran'dan İsrail'e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanan Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmadığı ortadayken, Netenyahu benzetmesine çok bozulan Ak trolleri, botları ve vekilleri kendi liderlerine ‘Yahudi Üstün Cesaret Madalyasını’ iade et diyemeyenler! Bizim Liderimiz Sayın Meral Akşener’in boynunda o madalya yok!

Sizin liderinizin boynunda var! Peki, başka ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var.

Hamaset ile ayrıştırıcı dil ile geçirdiğiniz süreniz doldu, Çorum ağzı ile ürelüğün ki güneş ile bugün ki çamaşırları kurutamazsınız. O nedenle dün dünde kaldı cancazım bugün yeni şeyler söylemek lazım. Bugün İYİ Parti’nin güneşi doğmuştur. Gelin hepinizi kucaklıyoruz biz. İYİ Parti’nin güneşinde artık yeni bir gün doğmaktadır. Çorum’un talihini, tarihini iyilik hareketiyle kendine getireceğiz.” (Haber Merkezi)

