Saklandığı çatıda ikna için gelen polislere ''Yaklaşmayın yılan var'' dedi

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmana koşarak giren kişi apartman bahçesinde oyun oynayan çocuklara “Beni birileri kovalıyor” diyerek, 5 katlı apartmanın çatı katına saklandı. Apartman sakinleri ise çatı katına gizlenen genci, hırsız sanıp polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatı katında saklanan ve ismi açıklanmayan genci, aşağıya indirmek için uzun süre dil döktü. Sonunda ikna edilen genç, saklandığı çatı katından alındı.

Karşısında polisleri gören genç, “Fazla yaklaşmayın çatıda yılan da var” diyerek polisleri uyardı. Gencin yılan diye gösterdiği şeyin ise siyah kablo olduğu ortaya çıktı. Polis arabasına bindirilen genç, karakola götürüldü. Yapılan incelemede gencin, psikolojik sorunlarının bulunduğu ve kovalayan kişilerden korkup apartmanın çatı katına gizlendiği ortaya çıktı.



