Sakaryaspor: 4 - Çorum FK: 1

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xxx (Umut Sönmez dk. 83 ?), Ömer Can Sokullu xx (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 83 ?), Okan Dernek x, Ozan Sol xx (Onur Ramazan Toprak dk. 64 x), Burak Süleyman xx (Hurşit Taşçı dk. 64 xx), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Ümüt Kurt x, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Ali Özgün dk. 71 xx)

Çorum FK: Mahmut Eren Güler xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Atakan Akkaynak x (Batuhan Er dk. 64 x), Recek Türköz xx, Murat Yıldırım x, Burak Çalık xx (Kürşat Altunkaya dk. 88 ?), İsmet Benli xx, Mustafa Eren Damar xx, Halil İbrahim Sönmez x, Mehmet Akyüz xx (Nurullah Solak dk. 90 ?), Sefa Akın Başıbüyük xx

Goller: Ömer Bozan (dk. 20), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 61), Hurşit Taşçı (dk. 71), Ali Özgün (dk. 72) (Sakaryaspor), Burak Çalık (dk. 64) Çorum FK

Sarı Kartlar: Mehmet Akyüz, Murat Yıldırım (Çorum FK), Ömer Can Sokullu, Oğuz Kocabal, Oğuz Yıldırım (Sakaryaspor)