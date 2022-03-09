Sakaryaspor: 4 - Çorum FK: 1
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 22. haftanın erteleme mücadelesinde Sakaryaspor, evinde ağırladığı Çorum FK’yı 4-1 mağlup etti.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Oğuz Kocabal xx, Ömer Bozan xxx (Umut Sönmez dk. 83 ?), Ömer Can Sokullu xx (Mehmet Mustafa Yıldızaç dk. 83 ?), Okan Dernek x, Ozan Sol xx (Onur Ramazan Toprak dk. 64 x), Burak Süleyman xx (Hurşit Taşçı dk. 64 xx), Onur Karakabak xx, Oğuz Yıldırım xx, Ümüt Kurt x, Mustafa Tahir Babaoğlu xxx (Ali Özgün dk. 71 xx)
Çorum FK: Mahmut Eren Güler xx, Berkay Can Değirmencioğlu xx, Atakan Akkaynak x (Batuhan Er dk. 64 x), Recek Türköz xx, Murat Yıldırım x, Burak Çalık xx (Kürşat Altunkaya dk. 88 ?), İsmet Benli xx, Mustafa Eren Damar xx, Halil İbrahim Sönmez x, Mehmet Akyüz xx (Nurullah Solak dk. 90 ?), Sefa Akın Başıbüyük xx
Goller: Ömer Bozan (dk. 20), Mustafa Tahir Babaoğlu (dk. 61), Hurşit Taşçı (dk. 71), Ali Özgün (dk. 72) (Sakaryaspor), Burak Çalık (dk. 64) Çorum FK
Sarı Kartlar: Mehmet Akyüz, Murat Yıldırım (Çorum FK), Ömer Can Sokullu, Oğuz Kocabal, Oğuz Yıldırım (Sakaryaspor)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|28
|67
|2. Konyaspor
|28
|52
|3. Başakşehir
|28
|47
|4. Fenerbahçe
|28
|47
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Adana Demirspor
|28
|45
|7. Beşiktaş
|28
|45
|8. Hatayspor
|28
|43
|9. Karagümrük
|28
|40
|10. Kayserispor
|28
|38
|11. Gaziantep FK
|28
|37
|12. Galatasaray
|28
|35
|13. Antalyaspor
|28
|35
|14. Sivasspor
|28
|34
|15. Kasımpaşa
|28
|32
|16. Giresunspor
|28
|32
|17. Göztepe
|28
|27
|18. Altay
|28
|26
|19. Rizespor
|28
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|28
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Erzurumspor
|27
|44
|6. Eyüpspor
|26
|42
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
|36
|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|25
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|28
|69
|2. Liverpool
|27
|63
|3. Chelsea
|26
|53
|4. Arsenal
|25
|48
|5. M. United
|28
|47
|6. West Ham United
|28
|45
|7. Tottenham
|26
|45
|8. Wolverhampton Wanderers
|27
|40
|9. Southampton
|27
|35
|10. Crystal Palace
|28
|33
|11. Aston Villa
|26
|33
|12. Leicester City
|25
|33
|13. Brighton
|27
|33
|14. Newcastle
|26
|28
|15. Brentford
|28
|27
|16. Leeds United
|27
|23
|17. Everton
|25
|22
|18. Burnley
|26
|21
|19. Watford
|27
|20
|20. Norwich City
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|63
|2. Sevilla
|27
|55
|3. Barcelona
|26
|48
|4. Atletico Madrid
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|46
|6. Real Sociedad
|27
|44
|7. Villarreal
|27
|42
|8. Athletic Bilbao
|27
|40
|9. Valencia
|27
|36
|10. Celta Vigo
|27
|35
|11. Osasuna
|27
|35
|12. Espanyol
|27
|32
|13. Rayo Vallecano
|26
|31
|14. Elche
|27
|29
|15. Getafe
|27
|27
|16. Mallorca
|27
|26
|17. Granada
|27
|25
|18. Cadiz
|27
|24
|19. Deportivo Alaves
|27
|22
|20. Levante
|27
|18