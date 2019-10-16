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Sakalı şerif kutusu ve eski anahtarlar Müze’ye devredildi

Hıdırlık Camii’nin eski kapı anahtarları ile Ulucami sakalı şerif kutusu, Müze Müdürlüğü’ne devredildi.

Sakalı şerif kutusu ve eski anahtarlar Müze’ye devredildi

Hıdırlık Camii’nin eski kapı anahtarları ile Ulucami sakalı şerif kutusu, Müze Müdürlüğü’ne devredildi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:41
Sakalı şerif kutusu ve eski anahtarlar Müze’ye devredildi

Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi’nin geçtiğimiz günlerde Hıdırlık Camii’ne yaptığı ziyarette tespit ettiği anahtarlar ve Sakalı Şerif kutusu, gereken bakımlarının yapılarak gelecek nesillere aktarılmaları amacıyla hazırlanan tutanakla Çorum Müzesi yetkililerine teslim edildi.

Azime Çiftçi ve İl Müftü Yardımcıları Adnan Bıyık ve Yıldız Üveyik’in katılımlarıyla Müze Müdürlüğü’nde yapılan teslimde söz konusu ecdat yadigârı anahtar ve sedef işlemeli kutu, Müze uzmanlarınca teslim alındı.

Söz konusu anahtarlar ve kutu laboratuvarda gerekli bakımları yapıldıktan sonra Müze’de koruma altına alınacak. Eserler uygun bulunmaları halinde teşhirde sergilenebilecek.

(Haber Merkezi)

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