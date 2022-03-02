Sait Kömürcü, seminerin konuşmacılarına yemek verdi

Çorum’a özgü yemeklerin sunulduğu yemeğe, Sait Kömürcü’nün dünürü, oğlu Ömer Kömürcü’nün kayınpederi, Soğutma,Muhafaza, Taşıma Bilimleri ve Sanayicileri Derneği (SOMTAD) Başkanı Prof.Dr. Rahmi Türk ile şu isimler katıldı:

Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Muharrem Özcan, Ayvansaray Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Birol Saygı, İş Geliştirme Uzmanı, Mak.Müh. Yeşim Onat, Mak.Müh. Hayati Can, Elektronik Müh. (ASC Teknoloji) Beşir Çetin, Ali Çelik (ARC Lojistik), Gıda Müh. Bülent Kabak, Mak.Müh. İbrahim Demirezen (Ercan Teknik), Ziraat Müh. Vahit Moral, Saraylım Tarım’dan E.Öğr.Gör. Ali Ilıca ve Ziraat Müh. Özgür Çalhan.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar ile ev sahibi olarak Sait Kömürcü, oğlu Ömer Kömürcü ve damadı, İnş.Müh.Faruk Küçükibrahimoğlu da yemekte hazır bulundular.



(Haber Merkezi)

