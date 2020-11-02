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Sait Kısa toprağa verildi

Çorum’da uzun yıllar Özel Ambulans ve Cenaze Nakil İşlemleri işi ile uğraşan Sait Kısa bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Güncel 02.11.2020, 12:17 02.11.2020, 13:00
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Sait Kısa toprağa verildi

Kısa’nın cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastane morgundan alınarak Ulu Mezarlığa getirildi. Cenazeye Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, çok sayıda taksici esnafı, gazeteciler, sağlık çalışanı ve yakınları katıldı. Sait Kısa kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

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