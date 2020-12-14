Şair ve yazar Erol Duygun’u kaybettik

Maden emekçisi, şair, makale ve deneme yazarı Erol Duygun, koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda Çorum’da görev yapan Osmancık İlçesinde gazete çıkartan Erol Duygun’un vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi’nde yaşayan Duygun’un Covid-19 nedeni ile tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erol Duygun, geçtiğimiz yıllarda Edremit Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin de başkanlığını yapmıştı.

1958 yılında Gümüşhacıköy’de doğan, fotoğrafçılıkla uğraşan, şiir, makale ve denemeler yazan Duygun, Çorumlu 2000-Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi başta olmak üzere çok sayıda dergide de yazı yazdı. Osmancık ve Edremit'te yerel gazeteler çıkaran, “Rüzgara Fısıltı” adlı şiir kitabı bulunan Duygun’un cenazesi Balıkesir Akçay’da Kızılkeçili Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)