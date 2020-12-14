Son Dakika

Şair ve yazar Erol Duygun’u kaybettik

Maden emekçisi, şair, makale ve deneme yazarı Erol Duygun, koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti.

Güncel 14.12.2020, 23:01
129
Şair ve yazar Erol Duygun’u kaybettik

Maden emekçisi, şair, makale ve deneme yazarı Erol Duygun, koronavirüs salgını sonucu hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz yıllarda Çorum’da görev yapan Osmancık İlçesinde gazete çıkartan Erol Duygun’un vefatı derin üzüntüyle karşılandı. Balıkesir’in Edremit ilçesi Akçay Mahallesi’nde yaşayan Duygun’un Covid-19 nedeni ile tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Erol Duygun, geçtiğimiz yıllarda Edremit Pir Sultan Abdal Kültür Derneği’nin de başkanlığını yapmıştı.

1958 yılında Gümüşhacıköy’de doğan, fotoğrafçılıkla uğraşan, şiir, makale ve denemeler yazan Duygun, Çorumlu 2000-Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi başta olmak üzere çok sayıda dergide de yazı yazdı. Osmancık ve Edremit'te yerel gazeteler çıkaran, “Rüzgara Fısıltı” adlı şiir kitabı bulunan Duygun’un cenazesi Balıkesir Akçay’da Kızılkeçili Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 15 Aralık 2020
İmsak 06:18
Güneş 07:49
Öğle 12:40
İkindi 15:00
Akşam 17:21
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@