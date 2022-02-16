Şair Selçuk Ceyhan imza günü düzenledi
Güncel 16.02.2022, 20:40
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“Mumdan Kale” isimli ilk şiir kitabı İstanbul’da Kutlu Yayınevi tarafından çıkarılan Çorumlu şair Selçuk Ceyhan, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü saat 14.00’de Kadeş Barış Meydanı’ndaki Emin Kitabevi’nde okurlarına kitabını imzalayacak.
Selçuk Ceyhan, “Anadolu’nun bozkır ruhunu, Çorum’un hümanist, sevgi, barış ve huzur kokan değerlerini bir buğday tanesiyle harmanlayan, günümüz Türk şiirine yeni bir soluk kazandıran şair” olarak tanımlanıyor. (Haber Merkezi)
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