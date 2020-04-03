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“Şaibelere yol açacak mülakata izin vermeyin”

CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, işçi alımında yapılan kura çekimi için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a önce teşekkür etti ve sonra da yöntemle ilgili kaygılarını dile getirdi.

“Şaibelere yol açacak mülakata izin vermeyin”

CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, işçi alımında yapılan kura çekimi için Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a önce teşekkür etti ve sonra da yöntemle ilgili kaygılarını dile getirdi.

03 Nisan 2020 Cuma 19:37
“Şaibelere yol açacak mülakata izin vermeyin”

“Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu şu günlerde şaibeye yer vermeyin” diyen CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, mesajında şöyle dedi;

“Sayın Belediye Başkanı ve yetkilileri; Belediye’ye personel alımları konusunda Cumhuriyet Halk Partisi grubunun uyarılarını ve çalışmalarını dikkate alarak kura dönemini başlattınız. Sizlere teşekkür ediyoruz.

Lakin alınacak işçi sayısının 3 katı isim belirlenmesi ve mülakat ile 183 kişi arasından yeniden belirleme yapılarak 61 kişi alınması bazı şüpheleri ortaya çıkaracaktır.

Sayın Halil İbrahim Aşgın Başkan; lütfen şaibelere yol açacak bir mülakat yöntemine izin vermeyiniz. Aksi takdirde yapılan kura çekimleri de boşa gidecek ve iyi niyetle yapılan her şey heba olacaktır.” (Haber Merkezi)

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