“Şaibelere yol açacak mülakata izin vermeyin”

“Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu şu günlerde şaibeye yer vermeyin” diyen CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Özbal, mesajında şöyle dedi;

“Sayın Belediye Başkanı ve yetkilileri; Belediye’ye personel alımları konusunda Cumhuriyet Halk Partisi grubunun uyarılarını ve çalışmalarını dikkate alarak kura dönemini başlattınız. Sizlere teşekkür ediyoruz.

Lakin alınacak işçi sayısının 3 katı isim belirlenmesi ve mülakat ile 183 kişi arasından yeniden belirleme yapılarak 61 kişi alınması bazı şüpheleri ortaya çıkaracaktır.

Sayın Halil İbrahim Aşgın Başkan; lütfen şaibelere yol açacak bir mülakat yöntemine izin vermeyiniz. Aksi takdirde yapılan kura çekimleri de boşa gidecek ve iyi niyetle yapılan her şey heba olacaktır.” (Haber Merkezi)