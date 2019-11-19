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Sahte savcı yakalandı

Çorum ve Kırşehir’de kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı.

Sahte savcı yakalandı

Çorum ve Kırşehir’de kendisini telefonda savcı olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran zanlı, 2 aylık teknik takip sonucu yakalandı.

19 Kasım 2019 Salı 23:15
Sahte savcı yakalandı

Telefonla Kırşehir'de yaşayan G.T., (74) ve A.R.T., (69) çiftini arayıp kendini savcı olarak tanıtan kişi, banka hesaplarının terör örgütü “PKK ve FETÖ” üyeleri tarafından ele geçirildiğini, polisin operasyon düzenleyerek evdeki değerli eşyalarına el koyacağını söyledi. Kısa süre sonra dolandırıldıklarını anlayan yaşlı çift, durumu polise haber verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmalar çerçevesinde bölgede güvenlik kameralarını inceledi. Şüpheli A.T., (41) polis tarafından tespit edildikten sonra yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonrası Kırıkkale ve Kırşehir il emniyet müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla otobüs terminalinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

(İHA)

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