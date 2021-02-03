Sahte para ile alışverişe suçüstü

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, geçtiğimiz gün sahte para ile hayvan alım satımı yaparak vatandaşları dolandıran S.D. ve H.U.’yu hayvan alımı yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Şüpheli şahısların kullandıkları araçlar ve ikamet adreslerinde yapılan aramada 23 adet 100 yüz lira sahte banknot olmak üzere toplam 2.300 lira sahte para ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikata başlanırken, vatandaşların özellikle hayvan pazarlarında dolandırılmamaları için azami dikkat ederek, şüpheli/dolandırıcı şahısları 112 Jandarma ihbar hattına bildirmeleri istendi. (Haber Merkezi)